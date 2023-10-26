Завтра в Москве меняется расписание пригородных поездов на нескольких направлениях

На МЦД-2 на Курском и Рижском направлениях отменят рейсы и сделают короче маршруты.Завтра, 27 октября, в связи с ремонтными работами на станциях Рижская и Царицыно в Москве меняется расписание пригородных поездов на нескольких направлениях МЦД-2, на Курском и Рижском направлениях отменят рейсы и сделают короче маршруты, сообщает тг-канал Дептранс.