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Завтра в Москве меняется расписание пригородных поездов на нескольких направлениях

Завтра в Москве меняется расписание пригородных поездов на нескольких направлениях

На МЦД-2 на Курском и Рижском направлениях отменят рейсы и сделают короче маршруты.Завтра, 27 октября, в связи с ремонтными работами на станциях Рижская и Царицыно в Москве меняется расписание пригородных поездов на нескольких направлениях МЦД-2, на Курском и Рижском направлениях отменят рейсы и сделают короче маршруты, сообщает тг-канал Дептранс.

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