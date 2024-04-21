Жалеть наших замороженных и уже почти украденных активов не надо. Вот совсем не надо. Забудьте о них.
Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах
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Олег Самойлов
А ЧТО вывозилось Центральным банком? Конкретно можно сказать или просто свист фигурно-цветной?
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7 час.
Аудрюс
Не хочу вас обидеть, но то, что вы написали это... Чушь полнейшая! А если бы у нас не было бы золотовалютного фонда, то могли печать рубли еще раньше и больше и.... Тьфу, даже слов нормальных больше не имею! На пальцах обьясню! С вашей карточки, сберегательной книжки, в общем с вашего счета взяли и украли все ваши сбережения! А вы возьмите и нарисуйте свои деньги! И попробуйте на них что-то купить... Вот почти так-же вы и обрисовали ситуацию... Каждый напечатанный рубль, в России, должен быть чем-то обеспечен... С долларом другая ситуация! Доллар ни чем не обеспечен, но им пользуется весь мир! И отказ от доллара поиведет к мировому финансовому кризису... Представьте, что завтра исчезнет триллион баксов у Китая или несколько меньшая сумма у Франции, Японии, Германии...., которые находятся в ценных бумагах США, только потому, что мир откажется от доллара? Вряд-ли когда это произойдёт...
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7 час.
АндрейБорков
Если бы у нас реально была бы политическая воля и национальная гордость, то на "отжатую" Западом сумму Государство Российское нанесло бы этому Западу сопоставимый или даже больший урон и ущерб. Но воли и гордости, кроме как на словах, не усматривается. Какие то ДОГОВОРНЯКИ, мутное бормотание, соплежуйство, пальчиком АЙ-ЯЙ-ЯЙ и все. Теперь эта статейка, мол давайте плюнем на эти средства, плюнем и разотрем, а взамен то НИ ЧЕГО! 300 миллиардов баксов и даже более, это серьезная сумма и просто так забыть про нее предлагается на уровне Государства. А почему бы нашему Государству не простить все КРЕДИТЫ граждан РФ банкам и кредитным организациям, те которые на данный момент у граждан РФ имеются? Вот тут то ХЕР НА РЫЛО!!! Импортным барыгам и правителям, отжавшим немереные средства РФ предлагается это все отдать и наплевать на это, а своим гражданам от своего же Государства - ШИШОК ПОД НОСОК. Что вообще происходит?
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1 час.
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