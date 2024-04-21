Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

Олег Самойлов А ЧТО вывозилось Центральным банком? Конкретно можно сказать или просто свист фигурно-цветной?

Аудрюс Не хочу вас обидеть, но то, что вы написали это... Чушь полнейшая! А если бы у нас не было бы золотовалютного фонда, то могли печать рубли еще раньше и больше и.... Тьфу, даже слов нормальных больше не имею! На пальцах обьясню! С вашей карточки, сберегательной книжки, в общем с вашего счета взяли и украли все ваши сбережения! А вы возьмите и нарисуйте свои деньги! И попробуйте на них что-то купить... Вот почти так-же вы и обрисовали ситуацию... Каждый напечатанный рубль, в России, должен быть чем-то обеспечен... С долларом другая ситуация! Доллар ни чем не обеспечен, но им пользуется весь мир! И отказ от доллара поиведет к мировому финансовому кризису... Представьте, что завтра исчезнет триллион баксов у Китая или несколько меньшая сумма у Франции, Японии, Германии...., которые находятся в ценных бумагах США, только потому, что мир откажется от доллара? Вряд-ли когда это произойдёт...