Шмыгаль: ресурсная сделка с США не препятствует членству Украины в ЕС

Украинские власти приняли решения, необходимые для подписания соглашения с США о создании инвестиционного фонда восстановления в рамках сделки по полезным ископаемым, сообщил в своём Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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