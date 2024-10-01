Бывший челябинский депутат, попавшийся с поддельными документами, заплатит штраф

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября, ФедералПресс. Экс-депутат Металлургического райсовета Челябинска Рашид Гарипов, который попался с поддельными водительскими правами гражданина Кыргызской Республики, отделался штрафом.
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