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Аргументы и Факты

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Ортопед Литвиненко посоветовал самое простое упражнение для здоровой спины

Ортопед Литвиненко посоветовал самое простое упражнение для здоровой спины

Для поддержания здоровья позвоночника не всегда нужны сложные тренажеры или дорогостоящие процедуры. В эксклюзивном комментарии для aif.

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