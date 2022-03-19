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Корниленко об Игнатьеве: «Мне нравится, как он двигается на поле, как открывается. Его цель – снова заявить о себе»

Сергей Корниленко рассказал о решении «Крыльев Советов» пригласить форварда Ивана Игнатьева. 23-летний форвард был арендован самарским клубом у «Рубина» до конца нынешнего сезона.

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