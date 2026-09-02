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Крымская газета

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23 тысячи билетов продано в Крыму по Пушкинской карте с начала года

23 тысячи билетов продано в Крыму по Пушкинской карте с начала года

К всероссийскому проекту подключились 53 организации в Крыму: от театров и музеев до библиотек и кинотеатров, уточнили в Минкультуры РК.

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