Три «огненных» мешка под Торецком: Южное и половина Нью-Йорка — уже наши

Радомир Маркуш 24 июля 2024 г., 20:32 Как и почему «незламные» ВСУ потеряли упорство Украинские военные аналитики сообщили, что 22−23 июля россияне смогли добраться до промзоны Нью-Йорка/Новгородского, за которую уже начались ожесточенные бои.