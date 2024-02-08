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Новая методика отжима айфонов у челябинцев: спорт не поможет

Новая методика отжима айфонов у челябинцев: спорт не поможет

Полиция задержала уличного грабителя, который совершил опасное для жизни нападение посреди бела дня.Гопник против зожника: в Челябинске осудили разбойника, который отжал у другого горожанина современный айфон весьма нетривиальным способом.

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