Директор "Вектора" Максютов объяснил необходимость создания "ЭпиВакКороны-Н"

Ученые столкнулись со сложностью в синтезе третьего пептида в препарате, но смогли ее преодолеть. В связи с внесенными в технологический процесс изменениями "Вектору" пришлось заняться проведением полного цикла исследований, передают "Известия".
Ученые столкнулись со сложностью в синтезе третьего пептида в препарате, но смогли ее преодолеть. В связи с внесенными в технологический процесс изменениями "Вектору" пришлось заняться проведением полного цикла исследований, передают "Известия".
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