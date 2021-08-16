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Директор "Вектора" Максютов объяснил необходимость создания "ЭпиВакКороны-Н"

Директор "Вектора" Максютов объяснил необходимость создания "ЭпиВакКороны-Н"

Ученые столкнулись со сложностью в синтезе третьего пептида в препарате, но смогли ее преодолеть. В связи с внесенными в технологический процесс изменениями "Вектору" пришлось заняться проведением полного цикла исследований, передают "Известия".

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