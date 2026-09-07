Казус «Молчанова»: Норвегия рискует своим флотом.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Владимир Корнилов Норвежские "акулы империализма" пытаются стащить нас "вниз по пищевой цепочке" и слопать нашего добродушного медведя.
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