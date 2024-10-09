Ирак осудил нападение израильских СМИ на аятоллу аль-Систани

Оскорбительные высказывания израильских СМИ в адрес высшего религиозного авторитета Ирака аятоллы Али Аль-Систани решительно осудил исполняющий обязанности спикера иракского парламента Мохсен Аль-Мандалави, 9 октября сообщает Shafaq News.
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