Пару слов об арестованных резервах РФ

Из того, что я читал, мало кто понимает, что арестованные резервы Банка России - до $300 млрд - это акции госкомпаний западных стран (например государственных ж/д Австрии), их гособлигации и доля РФ в уставном капитале МВФ - $35 млрд.
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