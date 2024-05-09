Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пару слов об арестованных резервах РФ

Пару слов об арестованных резервах РФ

Из того, что я читал, мало кто понимает, что арестованные резервы Банка России - до $300 млрд - это акции госкомпаний западных стран (например государственных ж/д Австрии), их гособлигации и доля РФ в уставном капитале МВФ - $35 млрд.

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