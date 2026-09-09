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Конец света на пороге? Что за суперконтинент формируется на Земле

Конец света на пороге? Что за суперконтинент формируется на Земле

СМИ сообщили о формировании нового суперконтинента, который может уничтожить человечество. При этом не стоит переживать, что это опасность ближайшего времени – нет, это глобальный и эпохальный процесс.

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