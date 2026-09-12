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Что ждёт 211 тысяч ледников Земли и почему счёт идёт на десятилетия

Что ждёт 211 тысяч ледников Земли и почему счёт идёт на десятилетия

Ледники, которые веками казались вечными символами стабильности планеты, получили свой «прогноз судьбы».

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