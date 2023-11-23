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Как бы я увеличивала рождаемость

Как бы я увеличивала рождаемость

Ну а если серьезно? Если бы меня поймали, скрутили в бараний рог, и говорят: давай, делай так, чтобы рождаемость увеличивалась.

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Комментарии
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galina kalenskaja
Я бы предложила нашим ребятам на СВО сдавать биоматериал. у погибших отались родители. Многие еще в силе. И женщин, которые бы родили, но некому. Ребенка погибшего пусть содержит государство. Родила от погибшего солдата - все льготы. И ребенку есть чем и кем гордиться . Глядишь ещеи бабушка с дедушкой объявятся. Им тоже радость.
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4 час.
Н
НС
Ещё Аркадий Райкин много лет назад говорил , как нормально воспитывать детей. Помните?  &quot;Ну о том что у него есть родители - он знал. Бабушка ему о них рассказывала. Фотографии показывала - фас, профиль&quot;. Посмотрите полностью эту миниатюру - до сих пор актуально.  Люди очень замордованы - нет уверенности в завтрашнем дне, тяжело с работой(нормальной за достойную зарплату) и прочие &quot;прелести&quot; капитализма.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
В Древней Спарте дети были достоянием государства... И сейчас так надо сделать: Если есть счастливая семья - пусть дети живут в этой семье... Если мать - одиночка , - на ребенка деньги дает государство... И мужик сам , если хочет , может платить алименты нелюбимой женщине... Не может - не платит...Государство не душит мужика за алименты... Если государство освободит мужиков от алиментов ... За которые и в тюрьму могут посадить... Если все родившие женщины будут получать приличные деньги на детей...Тогда рождаемость в России повысится... Мужики , как одуванчики, будут широко разбрасывать свои *семена*... А женщины будут смело рожать , не боясь нищеты.
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1 час.

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