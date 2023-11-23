Как бы я увеличивала рождаемость

galina kalenskaja Я бы предложила нашим ребятам на СВО сдавать биоматериал. у погибших отались родители. Многие еще в силе. И женщин, которые бы родили, но некому. Ребенка погибшего пусть содержит государство. Родила от погибшего солдата - все льготы. И ребенку есть чем и кем гордиться . Глядишь ещеи бабушка с дедушкой объявятся. Им тоже радость.

Н НС Ещё Аркадий Райкин много лет назад говорил , как нормально воспитывать детей. Помните? "Ну о том что у него есть родители - он знал. Бабушка ему о них рассказывала. Фотографии показывала - фас, профиль". Посмотрите полностью эту миниатюру - до сих пор актуально. Люди очень замордованы - нет уверенности в завтрашнем дне, тяжело с работой(нормальной за достойную зарплату) и прочие "прелести" капитализма.