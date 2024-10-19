Ошибки при выведении пятен, из-за которых можно попрощаться с любимой вещью

Вне зависимости от того, где появляется пятно – на одежде, ковре или мебели – это всегда неприятно. К счастью, современный ассортимент бытовой химии настолько велик, что можно без проблем подобрать средство, которое за считанные минуты справится с загрязнением.
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