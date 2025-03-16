Полицейские Москвы разыскали пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников

В ОМВД России по району Бирюлево Восточное г. Москвы обратился житель Московской области. Он сообщил, что с номера его 75-летней родственницы позвонили неизвестные и стали утверждать, что пожилая женщина передала им 2,6 млн рублей, после чего потребовали перевода еще 20 тысяч долларов США, угрожая физической расправой над пенсионеркой.
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