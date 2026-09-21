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Газета.ру

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Синоптик Ильин: с 21 по 25 сентября в Москве будет теплее климатической нормы

Синоптик Ильин: с 21 по 25 сентября в Москве будет теплее климатической нормы

Температурный режим текущей рабочей недели в Москве и Подмосковье окажется выше климатической нормы. При этом жителей столицы ждут умеренные дожди.

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