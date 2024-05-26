Увидеть Москву и умереть, или впечатления французов о России

Olegus

Убедился в написанном на личном опыте, еще в 2017-м. В Каннах в кондитерской на лазурном побережье, выпечка с явным преимуществом уступала свежестью и ассортиментом даже нашей сети "Кофе Сити" в Перми. Культура местных жителей, вообще, удивила, за мной подошли две пожилые француженки и, услышав русскую речь, начали передразнивать, коверкая слова. Полагаю сейчас там стало только хуже.