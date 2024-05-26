Столы перевернулись. Когда-то мы взахлёб слушали рассказы счастливчиков, побывавших за рубежом: разглядывали фото, восхищались импортной техникой и прочими материальными частичками капиталистического мира.
Увидеть Москву и умереть, или впечатления французов о России
Комментарии
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Olegus
Убедился в написанном на личном опыте, еще в 2017-м. В Каннах в кондитерской на лазурном побережье, выпечка с явным преимуществом уступала свежестью и ассортиментом даже нашей сети "Кофе Сити" в Перми. Культура местных жителей, вообще, удивила, за мной подошли две пожилые француженки и, услышав русскую речь, начали передразнивать, коверкая слова. Полагаю сейчас там стало только хуже.
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