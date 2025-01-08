Российская пехота нанесла неожиданный удар ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 8 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская пехота нанесла внезапный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), взяв под контроль новые позиции на ключевом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Волна взрывов от Днепра до Сум, «Герани» выбивают объекты врага, удары по Украине на сегодня, 7 января
- «Искандеры» ударили по военным базам в Днепре и в Николаевской области, на месте столбы черного дыма и машины скорой помощи
- Огненный ад в Сумской области, рекордное число «Гераней» выбивают остатки захватчиков в Курской области, удары по Украине на сегодня, 6 января
Свежие комментарии