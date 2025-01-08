Российская пехота нанесла неожиданный удар ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 8 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская пехота нанесла внезапный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), взяв под контроль новые позиции на ключевом направлении.