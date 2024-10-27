Бойцы группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 120 боевиков ВСУ

Бойцы группировки российских войск "Восток" за сутки ликвидировали до 120 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили позиции по переднему краю в зоне проведения СВО, сообщил представитель группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
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