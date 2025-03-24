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Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что никогда не соблюдала диету

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что никогда не соблюдала диету

Ведущая программы "Жизнь других" Жанна Бадоева рассказала в соцсетях, как поддерживает себя в форме. Звезда Первого канала отметила, что придерживается принципов, которые работают в долгосрочной перспективе.

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