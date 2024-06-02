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Петербургский дневник

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Кирби: Байден осознаёт последствия ударов ВСУ оружием США по территории России

Разрешение действует на цели, по мнению США, представляющие угрозу Харьковской области Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский президент Джо Байден якобы осознаёт последствия ударов ВСУ оружием США по территории РФ.

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