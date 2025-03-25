Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя соответствующее сообщение российского МИД.
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