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Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов

Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя соответствующее сообщение российского МИД.

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