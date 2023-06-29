5колесо

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  • Виктор Степанов
    Вот это похоже на правду, реальные суммы зарплат по стране как раз в районе 30-40 тыс. рублей. Забавно и грустно одно...Работать некому: ...
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