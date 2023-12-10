В России на 29 процентов упала стоимость кроссовок

news.adidas.com В октябре нынешнего года средние цены на кроссовки за год упали на 29 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ежемесячный обзор рынка обуви, подготовленный на основе данных государственной системы маркировки "Честный знак".