При крушении вертолета Robinson R-44 в Подмосковье погибли брат и сестра

При крушении вертолета Robinson R-44 подмосковном Лыткарине погибли двоюродные брат и сестра.По данным Telegram-канала Mash, на борту разбившегося вертолета, помимо пилота, находились 22-летний Семён и его 21-летняя двоюродная сестра Кристина.