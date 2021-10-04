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При крушении вертолета Robinson R-44 в Подмосковье погибли брат и сестра

При крушении вертолета Robinson R-44 в Подмосковье погибли брат и сестра

При крушении вертолета Robinson R-44 подмосковном Лыткарине погибли двоюродные брат и сестра.По данным Telegram-канала Mash, на борту разбившегося вертолета, помимо пилота, находились 22-летний Семён и его 21-летняя двоюродная сестра Кристина.

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