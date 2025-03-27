В ООН выразили обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах РФ

РИА Новости/Сергей Бобылев Организация Объединенных Наций (ООН) выражает обеспокоенность в связи с гибелью людей в приграничных российских регионах, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя в ходе заседания Совбеза ООН.
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