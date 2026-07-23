Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров, комментируя атаки вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил, что государства — участники Евразийского экономического союза, ранее придерживавшиеся сдержанной линии в отношении украинского конфликта, постепенно пересматривают свою позицию.
Сенатор Джабаров: атаки ВСУ на КТК меняют позицию ЕАЭС
Комментарии
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ВС
Влад Ставр
Укры пошли вразнос и враздрай, причем достаточно давно. Делают все то, за что им прилетает, будет прилетать и будет аукаться остаткам Укры еще десятки лет. То есть бедные люди на земле остатков Укры - западненцы - все остатки других людей перемелют и останутся на этой земле.
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