Сенатор Джабаров: атаки ВСУ на КТК меняют позицию ЕАЭС

ВС

Влад Ставр

Укры пошли вразнос и враздрай, причем достаточно давно. Делают все то, за что им прилетает, будет прилетать и будет аукаться остаткам Укры еще десятки лет. То есть бедные люди на земле остатков Укры - западненцы - все остатки других людей перемелют и останутся на этой земле.