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Царьград

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Сенатор Джабаров: атаки ВСУ на КТК меняют позицию ЕАЭС

Сенатор Джабаров: атаки ВСУ на КТК меняют позицию ЕАЭС

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров, комментируя атаки вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил, что государства — участники Евразийского экономического союза, ранее придерживавшиеся сдержанной линии в отношении украинского конфликта, постепенно пересматривают свою позицию.

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Комментарии
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ВС
Влад Ставр
Укры пошли вразнос и враздрай, причем достаточно давно. Делают все то, за что им прилетает, будет прилетать и будет аукаться остаткам Укры еще десятки лет. То есть  бедные люди на земле остатков Укры - западненцы - все остатки других людей перемелют и останутся на этой земле.
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