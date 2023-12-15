В Курганской области полицейские организовали тушение автомобиля, загоревшегося на автозаправочной станции

Днём 14 декабря сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Куртамышский» участковый уполномоченный полиции капитан полиции Сергей Зуев, инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Виктор Немиров и водитель дежурной части старшина полиции Алексей Безручко прибыли на автозаправочную станцию с целью заправки транспортных средств.
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