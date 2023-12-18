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Экс-игрок Булыкин заявил, что ждал большего от Тюкавина и Пиняева

Экс-игрок Булыкин заявил, что ждал большего от Тюкавина и Пиняева

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) его разочаровали Константин Тюкавин из "Динамо" и нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев.

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