Карлос Сайнс: «С 22-го места на 12-е – вот это камбэк! Ничего не делал весь спринт»

Пилот « Уильямса » Карлос Сайнс прокомментировал 12-ю позицию в спринте на Гран-при Сингапура после старта с пит-лейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым