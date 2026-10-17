Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги "Грабцево".
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