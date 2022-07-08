“Будет клёв”: День рыбака во Владивостоке удивит жителей и гостей Приморья

“Будет клёв”: День рыбака во Владивостоке удивит жителей и гостей Приморья

В День рыбака, 10 июля, в столице ДФО на водной станции ТОФ (ул. Набережная, 7) пройдут мастштабные мероприятия (6+), которые не дадут скучать местным жителям и гостям Владивостока.

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