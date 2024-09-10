«Переключаю тумблер»: звезда «Ворониных» рассказала об отношении к пророчествам

Актриса Екатерина Волкова призналась, что старается не придавать пророчествам большого значения. Она считает, что если постоянно думать о мистическом, то притягиваешь его в свою жизнь и начинаешь видеть везде какие-то знаки.
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