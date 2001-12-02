Новые условия мира от Зеленского? В чем их суть и чего добивается Киев

В публичной риторике президента Украины Владимира Зеленского наметился странный зигзаг. Ранее сам себе запретивший указом любые переговоры с Россией, пока там у власти остается Владимир Путин, сегодня Зеленский, по его словам, уже нащупал «модель переговоров с Путиным».
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