Практически одновременно с публикацией мирного плана Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко в ходе переговоров с Путиным Президент России стандартно заявил, что Москва, мол, всегда за мир, но Украина не хочет переговоров, а так-де идея хорошая — поддерживаем.
"Мирные" планы на пороге победы России
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Сколько погибло российских воинов? И все они умерли только за победу! Вот если бы они умерли за жизнь, то сразу можно начинать переговоры
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5 час.
Eduard
Кухарка,давай не будим учить других?Он знает чтр говорит.Мы 8 лет чушь от них слушали,надеялись,что клоун Зеленский изменит будущее,а он оказался продажным кренделем.Поэтрму нет смысла ещё выборы ждать,где так же подкупят!
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2 час.
Eduard
Вы не переживайте руководство понимает что делает.Для Запада "мир",это что бы остановить наше продвижение,а не то что бы люди не гибли.Им на людей наплевать,Украина им нужна!
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2 час.
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