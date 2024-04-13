"Мирные" планы на пороге победы России

Lana_Borei Иванова Сколько погибло российских воинов? И все они умерли только за победу! Вот если бы они умерли за жизнь, то сразу можно начинать переговоры

Eduard Кухарка,давай не будим учить других?Он знает чтр говорит.Мы 8 лет чушь от них слушали,надеялись,что клоун Зеленский изменит будущее,а он оказался продажным кренделем.Поэтрму нет смысла ещё выборы ждать,где так же подкупят!