Отправленный на принудительное лечение россиянин сбежал из скорой

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину в синей пижаме, который сбежал из скорой. Мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, однако на углу улиц Коллонтай и Бадаева он смог вырваться и убежать от врачей.
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