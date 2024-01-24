Власти Науру назвали Тайвань частью КНР и восстановили дипломатические отношения

Министры иностранных дел Китая Ван И и Науру Лайонел Рувен Айнгимеа подписали документ о возобновлении дипломатических отношений между государствами, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
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