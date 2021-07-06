Происшествия

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В преддверии Дня семьи, любви и верности - о семьях полицейских в Крыму

Полицейские семьи по праву могут служить примером любви и верности. Ведь кто, как не супруги - сотрудники могут лёгкостью понять трудности и особенности службы, поддержать друг друга, а в чем-то и помочь.

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