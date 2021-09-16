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В Совфеде напомнили о дополнительных надбавках к пенсии для некоторых категорий россиян

В Совфеде напомнили о дополнительных надбавках к пенсии для некоторых категорий россиян

Надбавки к пенсии позволяют увеличить доходы пожилых людей. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» напомнила, какие категории граждан могут на них рассчитывать.

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