В Совфеде напомнили о дополнительных надбавках к пенсии для некоторых категорий россиян

Надбавки к пенсии позволяют увеличить доходы пожилых людей. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» напомнила, какие категории граждан могут на них рассчитывать.
Надбавки к пенсии позволяют увеличить доходы пожилых людей. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» напомнила, какие категории граждан могут на них рассчитывать.
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