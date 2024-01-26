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Политический вестник

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Чем Техас будет воевать с армией Байдена. Рассказываем подробности

Чем Техас будет воевать с армией Байдена. Рассказываем подробности

Предвыборные игры в США обернулись острейшим политическим кризисом. Губернатор Техаса Эбботт активировал статью Конституции, что позволяет самостоятельно защищать себя, если этого не может сделать федеральное правительство.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Привет, Техас! Будь сильным и упрямым, посылая Штаты куда подальше!  Да здравствует народная Республика Техас!!!!!!!!!!!!!!😁
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