Чем Техас будет воевать с армией Байдена. Рассказываем подробности

Предвыборные игры в США обернулись острейшим политическим кризисом. Губернатор Техаса Эбботт активировал статью Конституции, что позволяет самостоятельно защищать себя, если этого не может сделать федеральное правительство.
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