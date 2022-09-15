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Госдеп: США намерены обсуждать обмен заключенными с РФ только по официальному каналу

Госдеп: США намерены обсуждать обмен заключенными с РФ только по официальному каналу

Американская администрация выступает за обсуждение обмена заключенными с Россией только по созданному официальному каналу, а не через частных лиц, заявил журналистам в среду руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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