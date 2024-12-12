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Сладкие новогодние подарки подорожали на 12-13%

Сладкие новогодние подарки подорожали на 12-13%

В декабре 2024 года россияне столкнулись с увеличением цен на сладкие новогодние подарки. Согласно данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», стоимость подарков в среднем на 12-13% выше, чем в прошлом году.

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