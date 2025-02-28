Российсакий нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг знакового рубежа в своей карьере — его 400-я заброшенная шайба в НХЛ (включая плей-офф) была зафиксирована, о чем сообщает StatsCentre в соцсетях.
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