Названа самая красивая женщина мира по версии «золотого сечения»

Аня Тейлор-Джой, Белла Хадид и Марго Робби вошли в десятку самых привлекательных женщин мира, согласно стандартам "золотого сечения" красоты (Golden Ratio of Beauty Phi), оценивающего физическое совершенство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии