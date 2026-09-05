The United States single-handedly voted against the UN General Assembly resolution in support of the Equal Earth map

The United States became the only country that voted against the draft resolution of the UN General Assembly in support of the cartographic projection of Equal Earth.
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