Горы трупов ВСУшников и горящая техника: Что нашли наши военные в освобождённых Погребках? Юлия СоколоваЧто нашли наши военные в освобождённых Погребках, уже стало темой горячих дискуссий среди российских аналитиков и зарубежных обозревателей.
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