Губернатор Сальдо: ВСУ нанесли удар по подстанции в Каховке Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем в Telegram-канале информацию о том, что украинские военнослужащие осуществили атаку, целью которой оказалась подстанция, расположенная на территории города Каховка.
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