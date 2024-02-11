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Губернатор Сальдо: ВСУ нанесли удар по подстанции в Каховке Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ нанесли удар по подстанции в Каховке Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем в Telegram-канале информацию о том, что украинские военнослужащие  осуществили атаку, целью которой оказалась подстанция, расположенная на территории города Каховка.

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